أحمد سمير فرج: الأهلي كرر خطأ السعيد.. وعلينا رفع "القبعة" لفتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي الأسبق، إن الأهلي كرر خطأ عبد الله السعيد بتأخير تجديد عقود اللاعبين، مؤكدًا أن الجميع عليهم رفع القبعة لأحمد فتحي.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، قال سمير فرج: "الأهلي لن يتأثر برحيل الكبار، لديه الإمكانيات الفنية التي تستطيع تعويض أي لاعب".

وأضاف: "الأهلي لديه مشكلة في تجديد عقود لاعبيه رغم امتلاكه الإمكانيات المادية التي تمكنه من إنهاء المفاوضات بشكل مبكر".

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وتابع: "إدارة الأهلي (مش بتدي خوانة)، ولكن الطبيعي أن يتم فتح المفاوضات مع من تنتهي عقودهم مبكرا".

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: "فتحي لا عب كبير، عمل تاريخ لنفسه، عندما انتقل للأهلي كان نجما كبيرا، هو الوحيد صاحب القرار في رحيله من عدمه".

وأكمل نجم الدراويش الأسبق: "فتحي يستحق الاحترام، لاعب قليل المشاكل، صعب يتكرر، علينا رفع القبعة له".