حوار- لاعب الرجاء السابق يتحدث عن مواجهتي القطبين بدوري الأبطال و"مناورة" أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد همام:

مسيرة رائعة في المغرب وتحديدًا في عام 2006 بحصوله على أفضل لاعب مع أولمبيك خريبكة، خاض عدة تجارب سواء أوكرانية أو مغربية ليتوج مسيرته بألقاب فردية وجماعية، هنا الحديث سيكون على الدولي المغربي السابق هشام المحدوفي.

في كل اختبار مع أندية أولمبيك خريبكة، الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي حقق ألقاب بين بطولة الدوري أو كأس العرش المغربي.

مسيرة محدوفي تواصلت على الصعيد الدولي ليشارك رفقة المنتخب المغربي في العديد من المناسبات الأفريقية كان من أبرزها بطولة كأس أمم أفريقيا 2006 والتي نظمتها مصر بجانب بطولة 2008 والتي أقيمت بغانا.

"يلا كورة" تواصل مع صاحب الـ36 والذي أعلن اعتزاله عام 2016 ليتحدث عن مشواره بجانب مبارياته أمام الأندية المصرية والمنتخب ورأيه عن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء البيضاويين.

* في البداية كيف كانت مسيرتك كلاعب؟

بدأت مع أولمبيك خريبة في عام 2003، ووقتها عمري كان 20 عامًا، ومضيت مع الفريق لمدة أربع سنوات حتى 2007 وخلال هذه الفترة حققت بطولة الدوري وكأس العرش في موسم واحد، ثم ذهبت للاحتراف في الدوري الأوكراني وتحديدًا مع فريقي دينامو كييف وميتاليست لأشارك مع الأخير في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، لكن بالنسبة لي هذه التجربة لم تكن ناجحة لعدة أسباب بسبب عامل الطقس بجانب الإصابات، وفي عام 2008 قررت العودة مرة أخرى إلى أولمبيك خريبكة حتى جاء نهاية عقدي لأرحل إلى فريق الرجاء البيضاوي في صفقة انتقال حر لأحقق بطولة الدوري في 2011 ثم رحلت بعد ذلك إلى الدفاع الحسني الجديدي لأتوج معهم بكأس العرش في عام 2013 وهذه التجربة كانت الأخيرة لي بعدما قررت الاعتزال في 2016 بعد مسيرة امتدت 13 عامًا.

* وماذا عن مسيرتك رفقة أسود الأطلس؟

مع المنتخب المغربي بدأت في عام 2005 وتحديدًا من خلال الاستعدادات للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت بمصر عام 2006، ثم شاركت في بطولة أمم أفريقيا عام 2008 بغانا، وبصفة عامة شاركت رفقة المنتخب في 33 مناسبة حتى نهائيات تصفيات كأس العالم 2010.

* تواجدت مع ثلاثة فرق مغربية.. كيف كانت مشاركاتك الأفريقية وتحديدًا أمام الأندية المصرية؟

بداية مشاركاتي الأفريقي كانت مع أولمبيك خريبكة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي خلال نسختي (2005) و (2006)، ثم شاركت في بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسخة (2011)، ولعبت مع الدفاع الحسني الجديدي بطولة كأس الكونفدرالية نسخة (2014).

وخلال مواجهتي الأفريقي لم أواجه الأندية المصرية سوى في مناسبة واحدة كانت أمام الأهلي في بطولة الكونفدرالية (2014).

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* وماذا عن مواجهة الأهلي في بطولة الكونفدرالية 2014؟

في مباراة الذهاب بالقاهرة الأهلي حسم اللقاء لصالحه بالفوز بهدف دون رد، وفي الإياب تفوقنا بهدفين مقابل هدف وحيد إلا أن الأهلي سجل هدفًا قاتلاً منحهم التأهل لدور المجموعات من المسابقة، وخروجنا من هذه البطولة بسبب قلة التركيز في اللحظات الأخيرة بجانب تفوق الأهلي من حيث الخبرات.

الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني وقتها لفريق الدفاع الحسني الجديدي قال لنا أنه سيصرح لوسائل الإعلام بأنه يعاني من إصابات كثيرة من أجل تمويه الأهلي، والفريق وقتها لم يكن يعاني من أي إصابات إلا أن أسبوع المباراة شهد إصابة ثلاثة لاعبين كنت من بينهم ولم ألعب لقاء الإياب بالفعل.

* وماذا عن مشاركتك مع المنتخب المغربي أمام مصر بطل أمم أفريقيا 2006؟

في نسخة 2006 المنتخب المغربي عانى من عدة مشاكل والجو العام داخل المنتخب لم يكن مهيئًا لمنافسة كبار المنتخبات، لكن واجهنا مصر المستضيف وتمكنا من التعادل، وكنّا أول فريق يمنع مصر صاحب الأرض والجمهور من تحقيق الفوز رغم المؤازرة الجماهيرية الذي تمتع بها المنتخب المصري.

* برأيك من اللاعب الذي كنت تخشاه من المنتخب المصري خلال هذه الفترة؟

أحمد حسن، محمد بركات وعمرو زكي.

* كنت لاعبا سابقا بالرجاء.. كيف ترى مواجهة الفريق البيضاوي أمام الزمالك؟

الرجاء فريق قوي وأظن أنه سيصعد لكن بصعوبة، وأرى أن خطورة الرجاء في الخط الأمامي خاصة من لاعبه الكونغولي مالانجو، وصحيح أن باتريس كارتيرون مدرب الرجاء السابق يقود الزمالك الحالي لكن الرجاء يتميز بعدة حلول، وأعتقد أننا سنكون خطرين في لقاء الذهاب بالدار البيضاء.

* ترى من هو اللاعب الذي يستطيع أن يهدد الرجاء؟

أظن أشرف بنشرقي فهو لاعب يعتبر قوة ضاربة للزمالك في الوقت الحالي.

* على الجانب الآخر كيف ترى مباراة الأهلي والوداد؟

الوداد في الفترة الأخيرة ليس في مستواه، لكن دائمًا يفاجئنًا في دوري أبطال أفريقيا، والأهلي لديه العديد من التجارب الأفريقية، لكن هذا لا يكفي، وأظن التكهن بالمتأهل في هذه المباراة صعبة.

* في النهاية ترى ما هي أهم أسلحة الوداد التي قد تهدد الأهلي؟

الوداد فريق خطير وأرى أن أهم ما يميز الفريق خطي الوسط والهجوم.