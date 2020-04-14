نائب فيفا: مباريات 2020 الدولية مهددة بالتأجيل للعام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس اتحاد كونكاكاف، إن المباريات الدولية للمنتخبات قد يستمر تأجيلها حتى عام 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واضطر فيفا لإلغاء بعض البطولات الدولية، وتأجيل البعض الآخر، بسبب وباء كورونا الذي نتج عنه وفاة ما يقرب من 120 ألف حالة وإصابة ما يقرب من 2 مليون شخص.

وقبل عدة أسابيع، أعلن فيفا، تأجيل المباريات الدولية التي كان مقررا إجراؤها في مارس ويونيو، ويعتقد مونتاجلياني، إن المباريات الدولية المقررة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قد تكون مهددة أيضًا.

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وردا على سؤال من وكالة أسوشيتد برس عما إذا كان يعتقد أن المنتخبات الوطنية قد تلعب مبارياتها في 2020، قال: "شخصيا، أعتقد أن الأمر صعب، ليس فقط بسبب القضايا الصحية حول العالم ودرجات الاستعداد المختلفة فحسب ، ولكن الالتزام أيضا بالسفر الدولي".

وتابع: "أعتقد أن استكمال البطولات المحلية هي إحدى الأولويات، لا نعرف ماذا سيحدث حتى شهر، لكنني لست متأكدًا من القدرة على الوقوف على أرض صلبة بالطريقة التي تسير بها الأمور في الوضع الحال".

وواصل: "لا أعتقد أن الجماهير ستتمكن من حضور المباريات عند عودة البطولات المحلية، أعتقد ان ذلك سيكون له مخاطر كبيرة".