يسود اتجاه قوي لدى اتحاد الكرة، لإجراء تعديلات في لائحة شئون اللاعبين بالجبلاية، لتوقيع عقوبات نسبية على اللاعبين في الفترة المقبلة.
وقال د.جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إنه ليس من العدل أن يُعاقب لاعب يحصل على 100 ألف جنيه شهريًا، مثل لاعب يحصل علىملايين الجنيهات، حيث يجب توقيع العقوبات بشكل نسبي.
وواصل أن اتحاد الكرة يسعى للتطوير والتعديل في اللوائح بالشكل الذي يحقق العدالة بين جميع الأندية واللاعبين ويساعد على تطوير الكرة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوقع عقوبات نسبية على اللاعبين في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.