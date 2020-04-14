اتحاد الكرة يوقع عقوبات نسبية على اللاعبين في الموسم الجديد

يسود اتجاه قوي لدى اتحاد الكرة، لإجراء تعديلات في لائحة شئون اللاعبين بالجبلاية، لتوقيع عقوبات نسبية على اللاعبين في الفترة المقبلة.

وقال د.جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إنه ليس من العدل أن يُعاقب لاعب يحصل على 100 ألف جنيه شهريًا، مثل لاعب يحصل على

ملايين الجنيهات، حيث يجب توقيع العقوبات بشكل نسبي.

وواصل أن اتحاد الكرة يسعى للتطوير والتعديل في اللوائح بالشكل الذي يحقق العدالة بين جميع الأندية واللاعبين ويساعد على تطوير الكرة المصرية.