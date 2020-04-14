الاتحاد الفرنسي يناقش استئناف الدوري في شهر يونيو

يناقش الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استئناف الأنشطة الرياضية في يونيو المقبل، وذلك بعد تعليق المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن مسؤولي الاتحاد الفرنسي يتناقشون بشأن إمكان استئناف الدوري الفرنسي، في يونيو المقبل.

وحدد الاتحاد الفرنسي موعدين لاستئناف مباريات الدوري وذلك في الثالث من يونيو

أو 17 من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أنه في حالة عودة المباريات في الموعد الأخير سيترتب على كل فريق خوض مباراة كل ثلاثة أيام للانتهاء من المسابقة قبل يوم 25 من شهر يوليو، على أن يكون نهائي كأس فرنسا في 27 يونيو، ونهائي كأس الرابطة في الحادي عشر من يوليو.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة أندية الدوري الفرنسي صوتت لصالح تأخير انطلاق الموسم الجديد من الدوري لأسبوعين على أن يكون يوم 23 أغسطس، مؤكدة أن القرار لم يوافق عليه الاتحاد الفرنسي حتى الآن.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي قرر تعليق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

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