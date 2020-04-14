أندية الدوري الممتاز تطلب مد قرار اعتبار لاعب شمال أفريقيا محليًا

تلقى اتحاد الكرة عددًا من اتصالات أندية الدوري الممتاز، تطلب فيه مد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليًا لمدة موسم، بحيث يستمر القرار الموسم المقبل.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأندية طلبت ذلك لتوقف الموسم الحالي وغموض موقفه بجانب منحها فرصة للاستفادة ماديًا من بيع هؤلاء اللاعبين.

من شمال أفريقيا محليًا لمدة موسم، بحيث يستمر القرار الموسم المقبل.وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأندية طلبت ذلك لتوقف الموسم الحالي وغموض موقفه بجانب منحها فرصة للاستفادة ماديًا من بيع هؤلاء اللاعبين.

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