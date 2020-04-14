أعلن الاتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تلقيه خطاباً من الاتحاد الآسيوي يفيد بتأجيل المباريات القارية في مختلف المسابقات كافة التي كان من المقرر إقامتها في شهري مايو ويونيو لأجل غير مسمى.
تضمن خطاب الاتحاد الآسيوي أنه بعد متابعة الوضع الصحي الراهن الناتج عن فيروس كورونا المستجد، ونظراً للقيود المفروضة على الطيران بين الدول، فقد ارتأى الاتحاد الآسيوي للمصلحة العامة اتخاذقرار التأجيل، على أن يتم مراجعة وتقييم الوضع بالكامل مع الجهات المعنية في القارة.
كما يقوم الاتحاد الآسيوي بالاستمرار في التواصل والاتفاق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمناقشة عملية إكمال مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالطريقة التي تناسب جميع الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإماراتي يؤكد تلقيه خطابًا بتأجيل مباريات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.