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الاتحاد الإماراتي يؤكد تلقيه خطابًا بتأجيل مباريات آسيا

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 أعلن الاتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم  الثلاثاء، تلقيه خطاباً من الاتحاد الآسيوي يفيد بتأجيل المباريات القارية في مختلف المسابقات كافة التي كان من المقرر إقامتها في شهري مايو ويونيو لأجل غير مسمى.

 تضمن خطاب الاتحاد الآسيوي أنه بعد متابعة الوضع الصحي الراهن الناتج عن ، ونظراً للقيود المفروضة على الطيران بين الدول، فقد ارتأى الاتحاد الآسيوي للمصلحة العامة اتخاذ

قرار التأجيل، على أن يتم مراجعة وتقييم الوضع بالكامل مع الجهات المعنية في القارة.

 كما يقوم الاتحاد الآسيوي بالاستمرار في التواصل والاتفاق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمناقشة عملية إكمال مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالطريقة التي تناسب جميع الأطراف.

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