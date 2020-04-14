جهاد جريشة يصل اتحاد الكرة للخضوع للتحقيق

وصل الحكم الدولي جهاد جريشة، إلى مقر اتحاد الكرة، منذ قليل، للخضوع للتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من زميله إبراهيم نور الدين الحكم الدولي.

والجدير بالذكر أن جريشة كان مفترض أن يخضع للتحقيق أول أمس الأحد، قبل أن يتم تأجيل التحقيق لمدة 48 ساعة بمعرفة اللجنة القانونية في اتحاد

الكرة.ويخضع جريشة للتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من إبراهيم نور الدين، والتي طلب فيها أن يقدم جريشة أدلة على اتهامه له بأنه تحوم حوله الشبهات حيث إنه أساء إلى سمعته وذمته.