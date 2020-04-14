الاتحاد الآسيوي يقرر تأجيل مباريات شهري مايو ويونيو

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل جميع مباريات المسابقات القارية التي كان من المقرر إقامتها في شهري مايو ويونيو المقبلين لحين إشعار آخر، وذلك بسبب تفشيفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
و أرجع الاتحاد الاسيوي تأجيل المباريات إلى خطورة الوضع الصحي الراهن عالميًا وتعليق حركةالطيران العالمية ما يعيق انتقال بعثات الأندية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن تفشي فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم أدى لتعليق كافة الأنشطة الرياضية في الوقت الآني بعدما ارتفعت حالات الوفيات والإصابات بالفيروس الغامض.
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