اتحاد الكرة يرد على مد عمل اللجنة الخماسية

رد مسئولو اتحاد الكرة على الأنباء التي ترددت حول مد عمل اللجنة الخماسية 3 أشهر أو سنة خلال الفترة المقبلة.
أكد مسئولو الجبلاية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لم يرسل خطابًا رسميًا يفيد بتمديد عمل اللجنة الخماسية حتى
تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم بانتظار خطاب رسمي من الفيفا، حيث إن مدة عمل اللجنة تنتهي في يوليو المقبل على أن تجرى الانتخابات خلال أغسطس.
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