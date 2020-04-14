شاهد.. واين روني يعلق على استمرار تعليق النشاط الرياضي

نشر واين روني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ولاعب نادي ديربي كاونتي الحالي، تغريدة على حسابه الشخصي "تويتر" بشأن تعليق الأنشطة الرياضية. وغرد روني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصورة له بقميص ناديه ديربي كاونتي، معلقًا عليها بـ " افتقد كرة القدم". معلقًا عليها بـ " افتقد كرة القدم". يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر تعليق الدوري الإنجليزي حتى نهاية إبريل الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع بلدان العالم.

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