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مروان فيلايني يتعافى من فيروس كورونا

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 أعلن نادي شاندونج لونينج الصيني، اليوم الثلاثاء، تعافي لاعبه النجم البلجيكي مروان فيلايني، من إصابته بفيروس الذي أصيب به

أخيرًا.

 أكد النادي الصيني أن فيلايني غادر المستشفىي صباح اليوم بعد أن قضى ثلاثة

أسابيع من تلقيه العلاج من فيروس كورونا الغامض.

 ومن المقرر أن يخضع نجم مانشستر يونايتد السابق للعزل الصحي لمدة 14 يومًا للاطمئنان على حالته الصحية وفقًا لبيان النادي.

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