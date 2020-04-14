يوسف بلايلي يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة

كشفت تقارير صحفية أن الجزائري يوسف بلايلي نجم فريق أهلي جدة السعودي، توصل لاتفاق مع إدارة ناديه يقتضي باستمراره مع النادي الجداوي الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة البلاد السعودية، أن بلايلي أكد أنه وصل لاتفاقمع إدارة ناديه بشأن المستحقات المالية المتأخرة، مشيرة أن اللاعب أكد استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة أن نادي أهلي جدة السعودي اتفق معلاعبيه على تخفيض الراوتب لثلاثة أشهر بسبب توقف النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن الأنشطة الرياضية في مختلف بلدان العالم متوقفة بسبب تفشي فيروس كرورونا الذي حصد أرواح أكثر من مائة آلف شخص وما يقرب من 2 مليون حالة إصابة بالفيروس آخرين.
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