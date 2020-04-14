الكاف يدعم تنظيم مصر لكأس العالم 2030، ويَدرس تأجيل أمم أفريقيا 2021

دعم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” متمثلاً في سكرتيره العام “عبد المنعم باه”، فكرة تنظيم مصر لبطولة كأس العالم 2030، بعد الإمكانيات الضخمة التي أظهرتها خلال تنظيم كأس أمم أفريقيا للكبار في صيف 2019، بالإضافة إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في شتاء 2019.

وأكد عبد المنعم باه بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يُناقش هذه الأيام فرضية تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021، فلا توجد أي نية لدى الاتحاد بإلغاء مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فقد لعبت الظروف الراهنة مع الكاف حين انتهى من مباريات الدور ربع النهائي قبل حوالي 10 أيام من توقف النشاط الرياضي في جُل أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

الكاف يدعم تنظيم مصر لكأس العالم 2030

المغربي عبد المنعم باه الذي عُين في منصب السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” خلفًا لمواطنه معاذ حجي مطلع العام الجاري، قال خلال حديث مُتلفز مع قناة أون تايم سبورت 2 المصرية “إنه لم ير في حياته تنظيمًا مماثلاً كالذي قدمته مصر في قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، فضلاً عن التنظيم الرائع للبطولة نفسها، لهذا يمكن لمصر استضافة مونديال 2023″.

وأضاف عبد المنعم باه “أشكر وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس الاتحاد المصري السابق هاني أبو ريدة، لقد قدما لنا بطولة رائعة في صيف 2019. مصر وضعت معايير عالمية لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية نرغب في رؤيتها في المستقبل”.

وكشف “أكبر دليل على التنظيم الرائع لمصر هو زيادة العائد بنسبة 25٪، وهو أمر يصعب تكراره من جديد”.

وتابع حديثه “مصر ستنظم كأس العالم 2023 لأن لديها الإمكانيات. في البداية كنت قلقًا من استضافة ستاد القاهرة للمباريات عند أول زيارة استكشافية، لكن عند افتتاح البطولة وجدت شيئًا مختلفًا، ما حدث يُشبه الإعجاز”.

ولم تتقدم مصر بطلب استضافة كأس العالم منذ حصولها على “صفر” في سباق تنظيم مونديال 2010 الذي احتدمت فيه المنافسة بين جنوب أفريقيا والمغرب، قبل أن تُمنح جنوب أفريقيا شرف الاستضافة.

Advertisements

وحاول الاتحاد المغربي لكرة القدم استضافة كأس العالم في خمس مناسبات مختلفة بدءًا من مونديال 1994، غير أن جميعها بأت بالفشل، وكان آخرها أمام الملف المشترك للولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك في اجتماع كونجراس الفيفا الذي أقيم في موسكو صيف 2018 لاستضافة مونديال 2026.

موعد كأس أمم أفريقيا؟

رد عبد المنعم باه خلال لقاءه مع قناة أون تايم سبورت 2، على الانتقادات اللاذعة التي طالت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف من جانب المدراء الفنيين للأندية الأوروبية خاصةً مدرب ليفربول “يورجن كلوب”، بخصوص تغيير موعد كأس أمم أفريقيا وإعادة البطولة إلى فصل الشتاء من جديد.

وقال عبد المنعم باه “ستلعب في يناير وفبراير 2021 بناء على طلب من الكاميرون وهو استثناء، وبعدها ستعود البطولة إلى الصيف مرة أخرى في شهري مايو ويونيه، وإذا امتدت أزمة كورونا لنهاية العام المقبل سيتم تأجيل كأس أمم أفريقيا في الكاميرون إلى وقت لاحق”.

وبدأت تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في منتصف شهر نوفمبر 2019 بمباراتين، ولم يستطع المنتخب المصري تحقيق الفوز وسقط في فخ التعادل مرتين أمام كينيا 1-1 وجزر القمر 0-0، في غياب هداف ونجم الفريق “محمد صلاح”.

وكان من المنتظر استكمال الجولات المتبقية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 أيام “31 أغسطس و8 سبتمبر و5 أكتوبر و9 نوفمبر 2020”، إلا أن تأجيل الدوريات المحلية والمسابقات القارية للأندية من منتصف مارس إلى أجيل غير مُسمى قد يحول دون إقامة تلك الجولات في موعدها.

وفي هذا الصدد، قال عبد المنعم باه “لا توجد أي نية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف لإلغاء بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم، نحن محظوظون بأن البطولتين على وشك الانتهاء ونسعى لاستكمال ما تبقى منهما في أجواء مناسبة أمنيًا وصحيًا لكل عناصر المنظومة وفقًا لقرار منظمة الصحة العالمية”.