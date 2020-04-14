سكرتير الكاف ينسى الأهلي ويعترف بتشجيع الوداد!

تناسى سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اللقاء المرتقب الذي سيجمع الأهلي المصري بنظيره الوداد البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، واعترف بشكل واضح بتشجيعه وحبه لنادي الوداد خلال لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات.

سكرتير الكاف المؤقت “عبد المنعم باه” الذي عُين بعد إقالة مواطنه المغربي معاذ حجي مطلع العام الجاري، لم يجد غضاضة في الكشف عن حبه لنادي الوداد البيضاوي قائلاً “نعم، أميل لتشجيع فريق الوداد البيضاوي”.

وحرص سكرتير الكاف على تخفيف وطأة هذا التصريح على جمهور النادي الأهلي، بتأكيده على أن فريقهم بطل القرن الأفريقي، والأكثر شعبية في القارة السمراء.

كما تحدث عبد المنعم باه عن الظروف الصعبة التي مَرت بها كرة القدم الأفريقية عقب نهائي ملعب رادس الأولمبي بين الترجي والوداد في شهر مايو 2019.

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وقال عبد المنعم باه “الأمور كانت معقدة للغاية، وكان علينا التحرك لاتخاذ قرار حاسم، قبل أعوام قمنا بزيادة المكافأة الخاصة بطرفي المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وهذا الموسم سوف نمنح طرفي المباراة النهائية أمولاً أكثر، بما أن النهائي سيكون من مباراة واحدة، كما أن عوائد التذاكر ستدخل خزينة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف”.

مشاكل التحكيم

يعتقد عبد المنعم باه بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يواجه مشاكل مع التحكيم كما يُنشر في وسائل الإعلام الأفريقية، قائلاً “التحكيم ليس أزمة، نسعى لتطويره، واتخذنا عدة قرارات في العامين الماضيين أهمها دفع بدلات للحكام بشكل مباشر بدلاً من أن يقوم الاتحاد المستضيف للمباراة بتسديد البدلات بنفسه، بهدف أن نغلق أي باب محتمل للفساد”.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر والمغرب.

وتستضيف المغرب بمفردها 5 مباريات من أصل 10 متبقية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بواقع مباراتين في نصف نهائي دوري الأبطال ومباراتين في نصف نهائي الكونفدرالية، بالاضافة إلى نهائي الكونفدرالية على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.