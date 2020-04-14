الامارات | المغربي أمرابط: لم أساوم النصر السعودي ورفضت عروض من قطر والصين

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي أمرابط: لم أساوم النصر السعودي ورفضت عروض من قطر والصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد المغربي نور الدين أمرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على أنه لم يساوم إدارة ناديه على تخفيض راتبه، في ظل توجه الأندية بتقليص المصروفات لمواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المنتشر على مستوى العالم.

وجاء ذلك في تصريحات للاعب خلال بث مباشر عبر تطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "إنستغرام"، نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد أمرابط، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ33 قبل أيام، أنه ينوي استكمال مدة عقده مع النصر، والمتبقي منه عام واحد، كما يرغب في الاستمرار أطول وقت ممكن بقميص الفريق.

وأضاف" أود الاستمرار مع النصر إذا أرادوا ذلك، أهدف إلى تمثيل فريقي الحالي أطول وقت ممكن، ولم أساومه على الإطلاق في مسألة تخفيض الراتب إلى النصف، فهذا تم بموافقتي".

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وكشف أمرابط عن عرض تلقاه من الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الحالي، للانتقال إلى فريقه خلال يناير الماضي، وقال اللاعب "خاطبني تشافي من أجل تمثيل فريقه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، كما أن هناك عروض أخرى تلقيتها من الصين، ولكن رغبتي تتمثل في البقاء مع النصر".

وحول فريقه، وأقرب اللاعبين له، قال أمرابط " كثيرون، وجميعهم أصدقاء، في الميدان، يعجبني اللعب مع عبد الرزاق حمد الله، وهو بمثابة أخي أيضا خارج الملعب، كما أستمتع بمجاورة يحيى الشهري خلال المباريات، حيث يذكرني أسلوبه بالهولندي شنايدر".

وتطرق المغربي إلى حياته في السعودية، قائلا إنه يقضي في السعودية أوقات مميزة، وتحدث عن منافسه البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال، قائلا : "إنه لاعب رائع، وتجمعنا علاقة وطيدة، حيث يسكن في المقر السكني الذي أعيش فيه".