الامارات | "فنية رابطة المحترفين" ترفع توصياتها بخصوص مستقبل المسابقات

شكرا لقرائتكم خبر عن "فنية رابطة المحترفين" ترفع توصياتها بخصوص مستقبل المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رابطة المحترفين الإماراتية أن اللجنة الفنية بالرابطة رفعت توصية إلى مجلس الإدارة يتعلق بمستقبل مسابقات المحترفين، للإطلاع عليها واعتمادها بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة، دون أن يُلقى البيان المزيد من الإيضاحات حول تلك المقترحات.

وأضاف البيان: ناقشت اللجنة الفنية للرابطة السيناريوهات المحتملة للموسم الحالي على ضوء توقف النشاط الرياضي في الدولة كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الاجتماع الثاني للجنة، والذي انعقد مساء الأحد الماضي بنظام " الاجتماعات عن بعد".

وترأس الاجتماع عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة، حسن طالب المري، وحضره عضو مجلس الإدارة، نائب الرئيس، طارق علي الشبيبي، وأعضاء اللجنة إسماعيل راشد، وسبيت خاطر الجنيبي، وناصر عبدالله الحمادي، وسليمان حسين البلوشي وطه عزت أعضاء اللجنة، والمدير التنفيذي للرابطة.

وحضر الاجتماع أعضاء فريق عمل المبادرات الفنية التطويرية من الفنيين وأصحاب الخبرات: وهم عبدالحميد المستكي وعلاء مدكور، وممثلو الإدارة الفنية وإدارة المسابقات في اتحاد كرة القدم.