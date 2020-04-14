الامارات | حسام حسن: عاملت جماهير الأهلي باحترام وردوا الجميل بـ "سب أمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: عاملت جماهير الأهلي باحترام وردوا الجميل بـ "سب أمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عميد لاعبي العالم سابقاً، حسام حسن، إنه منذ خروجه من النادي الأهلي والانتقال إلى غريمه التقليدي الزمالك لم يصدر عنه أي إساءة في حق جماهير القلعة الحمراء، لكنه وصف هذا الاحترام بأنه كان من جانب واحد.

ورحل حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم من الأهلي في صيف 2000، وانتقلا إلى صفوف الزمالك في واحدة من أهم صفقات الانتقالات في مصر. وقال حسام في مقابلة تلفزيونية: تعاملت مع جماهير الأهلي بمنتهى الرقي والاحترام منذ أن خرجت من النادي مجبراً، ورغم ذلك قابلوا احترامي بـ"سب أمي".

وأضاف: "في أول مباراة لي مع الزمالك ضد الأهلي سجلت هدفين في شباك عصام الحضري، وتقديراً لمشاعر جماهير القلعة الحمراء لم يصدر خلال فرحتي بالهدفين أي أمور تهز مشاعر الجماهير، وفي المباراة الثانية التي لعبتها أنا وشقيقي ضد الأهلي، خسرنا 1/6، فكانت الجماهير تسبنا بأفظع الشتائم".

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وتابع: "حتى بعد الاعتزال والعمل في مجال التدريب لم تتغير مواقفها، يحز في نفسي كثيراً أن هذه الجماهير نسيت سنوات العطاء الطويلة والتضحيات التي قدمها التوأم من أجل النادي، وخروجنا من القلعة الحمراء لم يكن لنا أي دخل فيه على الإطلاق".

وكشف حسام حسن عن سر أعلنه للمرة الأولى بأنه عُرض عليه العودة مجدداً إلى الأهلي بعد الموسم الأول له مع الزمالك، لكن مجلس إدارة النادي في ذلك الوقت رفض هذا الاقتراح.

وأوضح: "تحدث معي عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، محمد عبدالوهاب، لاستطلاع رأيي بشأن عودة التوأم مرة أخرى للقلعة الحمراء ورحبت دون قيد أو شرط، وحينما نقل رغبتنا لمجلس الإدارة كان ردهم عليه أن من يخرج من الأهلي لا يعود إليه مرة أخرى".