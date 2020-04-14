شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يبدأ مفاوضاته مع فيدال لاعب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسئولو نادي إنتر ميلان الإيطالي، التفاوض مع لاعب برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، للحصول على خدماته في المبركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة«سبورت» الإسبانية اليوم الثلاثاء أن إنتر ميلان وضع أرتورو فيدال ضمن أبرز أهدافه، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.. مشيرة إلى أن لاعب بايرن ميونخ السابق قد يغادر بالفعل الكامب نو لأنه يريد توقيع عقد طويل الأمد مع نادي يمتلك مشروعا عظيما.

وأوضحت أن برشلونة لن يمانع فكرة الاستغناء عن خدمات فيدال لصالح إنتر ميلان، وأن النادي يريد تضمين اللاعب لاوتارو مارتينيز في صفقة انتقال فيدال إلى إنتر ميلان، حيث يعد الأرجنتيني هدفا بارزا على طاولة البلوجرانا، ولكن إنتر ميلان يرفض فكرة الصفقة التبادلية، حيث يريد التعاقد مع فيدال بشكل منفصل.