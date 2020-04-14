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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإيطالية تميل لإلغاء النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
ما زال مصير استكمال الدوري الإيطالي غير معروف، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي، بسبب أزمة فيروس كورونا. قال مصدر في وزارة الصحة في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "كرة القدم رياضة تلامس، لذا هناك خطر انتقال المرض، هناك شخص اقترح مراقبة دقيقة للاعبين، مع إجراء الاختبارات كل يوم تقريباً". وأضاف: "يبدو لي بصدق أنه تحول بسيط بالنسبة لي، بالإضافة إلى أننا في مايو (أيار) تقريباً، فأنا من مشجعي روما، وأود أن ألغي الموسم بالفعل". وأردف: "إذا اضطررت لإبداء رأي تقني، فلن يكون ذلك مفضلاً، وأعتقد أن اللجنة العلمية والتقنية ستوافق على الإلغاء، وبعد ذلك ستصدر الحكومة القرار النهائي".
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