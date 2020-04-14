شكرا لقرائتكم المصرى يتمسك باستمرار محمود وادى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو المصرى البورسعيدى باستمرار الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق واستمراره لقيادة الهجوم فى الفترة المقبلة بعد تألقه اللافت فى الموسمين الماضيين وعدم الموافقة على رحيله لأى من الأندية الراغبة فى ذلك .

وألمح مسئولو الزمالك إلى رغبتهم فى التعاقد مع وادى حال فشلهم فى التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بمهاجم سوبر .

واكد مصدر مسئول داخل النادى المصرى أن طارق العشرى المدير الفنى للمصرى يرفض تماما المساس بالعناصر الأساسية فى التشكيلة الأساسية للفريق والتى يأتى على رأسها محمود وادى الذى يعول العشرى عليه كثيرا فى الجانب الهجومى بجانب اوستن اموتو النيجيرى .

وأضاف نفس المصدر أن اللاعب نجح فى الإنخراط داخل صفوف الفريق ويعتمد عليه الجهاز الفنى كمحطة فى الجانب الهجومى لذا فمن الصعب التفريط فيه خاصة وأن أحمد جمعة المهاجم الثانى مازال يعانى من إصابة ويحتاج لفترة للعودة من جديد للمشاركة فى مباريات الدورى .

من ناحية أخرى نجح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى توفير قسط من مستحقات اللاعبين، فى إطار رغبة الإدارة لاستقرار اللاعبين نفسيا.

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كان لاعبو المصرى قاموا بمبادرة بالموافقة على خصم 50% من مستحقاتهم المالية كنوع من رد الجميل تجاه النادى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن الإدارة وافقت بالفعل على إخراج الشيكات الخاصة باللاعبين اليوم حتى يستطيع الجميع الصرف على احتياجاته الشخصية في ظل بقائهم في المنزل والتدريب طبقا للخطة التي وضعها طارق العشرى المدير الفني للفريق.

وأضاف السقا أن إدارة المصرى أكدت للاعبين أنهم سيحصلون على مستحقاتهم في الموعد المحدد وهو ما أوفت به، مؤكدا أن ذلك أضفى نوعا من الاستقرار والسعادة على اللاعبين.