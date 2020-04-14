شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: ننتظر قرار فيفا بالتمديد 3 شهور لإنهاء جميع الملفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يخطرهم حتى الأن بقرار التمديد لمدة 3 شهور لحين اجراء الانتخابات المقبلة، موضحين أنهم ينتظرون القرار الرسمى فى هذا الصدد.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنهم يسعون لإنهاء الملفات الموكلة إليهم قبل 31 يوليو المقبل، إلا أزمة أزمة انتشار فيروس كورونا وقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة تحول دون عقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة ومن ثم الانتخابات لذا من الوارد أن يتم التمديد للجنة 3 شهور.

وسبق وأن نشر "الخليج 365" خبرا بتاريخ 26 مارس الماضى، قال فيه إن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تلقت تأكيدات من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من اجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد اقامة الانتخابات نهاية اغسطس او منتصف سبتمبر المقبلين .

وينتهي قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتي الآن ، وتحديد يونيو المقبل موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها تسبب في تمديد قرار التعيين شهرين لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

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وتحفظ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الجبلاية أنه من الصعب تطبيق الفيديو كونفرانس فى اجتماعات الجمعية العمومية فى ظل العدد الكبير للأندية التى ستشارك ويصل عددها إلى 95 ناديا، كما ان الامر سيحتاج إلى مناقشات طويلة بشان البنود المقترحة من اتحاد الكرة والأندية على اللائجة قبل اعتمادها بشكل نهائى.

وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.