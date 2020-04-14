شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تسعى لاقناع فايلر بمنح صالح جمعة فرصة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصدر ملف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مناقشات لجنة التخطيط بالنادي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والتي من المقرر أن يتم عقدها خلال الساعات القادمة لمناقشة عدداً من الملفات الهامة الخاصة بفريق الكرة.

وتحاول لجنة التخطيط اقناع فايلر بمنح صالح جمعة فرصة جديدة خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن عقد اللاعب لازال ممتد مع النادي، في الوقت الذي يوجد تحفظ من معظم الأندية على استعارته بسبب عدم التزام اللاعب في القترات الماضية.

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ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولي المدرب السويسري المسئولية الفنية للأهلي، كما أنه أكد في أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك.