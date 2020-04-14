شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه فى الأهلى بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين .

عبد الحفيظ يسعى بكل قوة خلال الفترة الحالية لعدم الاقتراب من رواتب الجهاز المعاون ويربطه بتخفيض راتب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر وهو ما لن يحدث ولذا فان عبد الحفيظ يرى ان الجهاز الفني كتلة ويحصل على رواتب شهرية وليست ملايين مثل اللاعبين .

عبد الحفيظ يتحدث دائما مع فايلر على تخفيض الرواتب حتي يرفض المدير الفني ويتم اعفاء الجهاز الفني بالكامل من التخفيض خاصة انه قد يستمر عدة شهور وهو لا يرغب في ذلك وانما يرغب في تطبيق التخفيض على اللاعبين.

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وبرر عبد الحفيظ انه عليه مسئوليات مالية وان التخفيض سيضر به خاصة ان الأمور كما في مصر ولن يتم تخفيض أي أسعار وان تخفيض راتبه يعني عبء جديد عليه .

يحصل سيد عبد الحفيظ على 250 ألف جنيه كراتب شهرى لمهمة مدير الكة وقائم بمهام مدير قطاع الكرة في النادي أيضا .

وقال مصدر في الاهلي أن النية تتجه للإقدام على خطوة تخفيض الرواتب والعقود في ظل الخسائر التى يتعرض لها النادي بسبب تجميد النشاط موضحاً أن العديد من الأندية العالمية أقدمت على مثل هذه الخطوة في ظل المبالغ الكبيرة التى يحصل عليها اللاعبون ، وشدد المصدر على أن هناك إقتراحاً سيدرسه المجلس في إجتماعه المقبل بتخفيض عقود اللاعبين في جميع الالعاب بالنادي .

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة طلب من أعضاء المجلس وضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وما ترتب عليها من توقف النشاط،وأوضح المصدر أن هناك أكثر من تصور ومقترح لتخفيض العقود منها تقليل الرواتب الشهرية للاعبين خلال الفترة التى يتوقف فيها النشاط بجانب تخفيض العقود بنسبة تتراوح من 30 إلى 50 % وغيرها من المقترحات التى سيتم دراستها في إجتماع المجلس المُرتقب.