شكرا لقرائتكم رابطة الدوري السعودي توصي الأندية بتخفيض الرواتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن تحديد عودة النشاط الرياضي لكرة القدم الخاص بمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية، فيما أوصت الأندية بخفض الرواتب بنسبة تصل إلى 50%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الرابطة، يوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذكر البيان الصحافي للرابطة: ناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، وما استدعاه ذلك من إجراءات احترازية، إلى جانب قرار تعليق جميع الأنشطة الرياضية في السعودية من 15 مارس حتى إشعار آخر، الأمر الذي ترتب عليه خسائر مالية تكبدتها الأندية مما أثر على ميزانيتها.

وأضاف البيان: تم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء المجلس على البدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50%، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألفا أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم.