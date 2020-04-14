شكرا لقرائتكم بعد الانتقادات.. توتنهام يتراجع عن قراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نادي توتنهام هوتسبير، المنافس في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم في بيان يوم الاثنين، إنه ألغى قراره بمنح إجازات إجبارية لطواقمه في ظل تفشي فيروس كورونا وسط انتقادات من جماهيره.

وخفض توتنهام هوتسبير رواتب طواقم العاملين معه من غير اللاعبين وعددهم 550 شخصا بواقع 20 في المئة في شهري أبريل الجاري ومايو المقبل حماية لوظائفهم.

لكن النادي أعلن يوم الإثنين أن أعضاء مجلس الإدارة فقط هم من ستخفض رواتبهم وأن بقية طواقم العاملين في النادي، سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو من الذين منحوا إجازات، سيحصلون على رواتبهم عن أبريل ومايو كاملة ودون أي خصومات.