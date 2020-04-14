شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض الاستغناء عن محمود وادى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو المصرى البورسعيدى باستمرار الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق لقيادة الهجوم فى الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت فى الموسمين الماضيين وعدم الموافقة على رحيله لأى من الأندية الراغبة فى ذلك.

وألمح مسئولو الزمالك إلى رغبتهم فى التعاقد مع وادى حال فشلهم فى التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بمهاجم سوبر.

وأكد مصدر مسئول داخل النادى المصرى أن طارق العشرى المدير الفنى للمصرى يرفض تماما المساس بالعناصر الأساسية فى التشكيلة الأساسية للفريق، والتى يأتى على رأسها محمود وادى الذى يعول العشرى عليه كثيرا فى الجانب الهجومى بجانب أوستن أموتو النيجيرى.

وأضاف نفس المصدر أن اللاعب نجح فى الانخراط داخل صفوف الفريق ويعتمد عليه الجهاز الفنى كمحطة فى الجانب الهجومى لذا فمن الصعب التفريط فيه، خاصة أن أحمد جمعة المهاجم الثانى مازال يعانى من إصابة ويحتاج لفترة للعودة من جديد للمشاركة فى مباريات الدورى.

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من ناحية أخرى نجح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى توفير قسط من مستحقات اللاعبين، فى إطار رغبة الإدارة لاستقرار اللاعبين نفسيا.

كان لاعبو المصرى قد قاموا بمبادرة بالموافقة على خصم 50% من مستحقاتهم المالية كنوع من رد الجميل تجاه النادى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن الإدارة وافقت بالفعل على إخراج الشيكات الخاصة باللاعبين اليوم حتى يستطيع الجميع الصرف على احتياجاته الشخصية فى ظل بقائهم فى المنزل والتدريب طبقا للخطة التى وضعها طارق العشرى المدير الفنى للفريق.

وأضاف السقا أن إدارة المصرى أكدت للاعبين أنهم سيحصلون على مستحقاتهم فى الموعد المحدد وهو ما أوفت به، مؤكدا أن ذلك أضفى نوعا من الاستقرار والسعادة على اللاعبين.