شكرا لقرائتكم خبر عن ملف صالح جمعة على رأس مناقشات لجنة التخطيط بالأهلى مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر ملف صالح جمعة لاعب النادى الأهلى مناقشات لجنة التخطيط بالنادى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والتى من المقرر أن يتم عقدها خلال الساعات المقبلة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بفريق الكرة.

وتحاول لجنة التخطيط إقناع فايلر بمنح صالح جمعة فرصة جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب لازال ممتدا مع النادى، فى الوقت الذى يوجد تحفظ من معظم الأندية على استعارته بسبب عدم التزام اللاعب فى القترات الماضية.

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك.