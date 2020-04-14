شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتجاه فى الزمالك لإعارة بعض اللاعبين فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير على اتجاه إدارة نادى الزمالك لإعارة عدد من اللاعبين فى الموسم الجديد لرغبتهم فى ضم عدد من الصفقات الجديدة.

وأشار شوبير، فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى، إلى أن أبرز اللاعبين التى تدرس إدارة النادى إعارتهم محمد عنتر وعمر السعيد ومحمد عبد السلام ومحمد صبحى ومحمد حسن.

فيما وضع نادى الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، ستكون هي صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

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وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كلا من الجزائري حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتي لاعب الوداد، وكريم العراقي ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذي اصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك في الصيف المقبل، وسيتم إجراء تعديلات في قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات الجرى الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة جرى يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.