شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: حسام حسن غير قابل للمقايضة ومن يرغب فى شرائه عليه تقديره ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية أن حسام حسن نجم هجوم سموحة غير قابل للمقايضة، وأنه باقٍ فى سموحة وعلى من يرغب فى شرائه تقديره ماديا.

كما أكد عامر أن سموحة يفى بالوعود فى إشارة لقيام مجلس إدارة النادى بصرف رواتب الموظفين والعاملين والمدربين بالنادى.

وجاء رد عامر على قيام بعض الأندية بمحاولة الزج باسم حسام حسن فى صفقات تبادلية ليغلق عامر الباب على تلك المحاولات من جانب تلك الأندية.

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فرج عامر

وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية: "الجميع يعلم أن مؤشرات عودة الدوري صعبة، لكنني متفائل باستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى حتى لو في شهر يونيو"، مضيفاً أن هناك خسائر كبيرة على جميع الأندية وليس ناديه فقط ولكن الأولوية حالياً لصحة وسلامة المجتمع والالتزام بقرار الدولة.

وأضاف رئيس نادي سموحة أنه بعد انتهاء أزمة كورونا ستكون هناك إمكانية كبيرة لعودة الدوري، وعلى الجميع الموافقة على الحلول المطروحة من اتحاد الكرة لاستئناف النشاط.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.