شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. الأهلى يستعجل فيفا للبت فى شكواه ضد عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الأهلى خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاستعجال البت فى شكوى القلعة الحمراء ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى والأهلى السابق.
وقدم النادى الأهلى شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى فبراير 2019 ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى، بالإضافة إلى شكوى نادى أهلى جدة السعودى.. وتعتبر هذه المرة هى الثانية التى يستعجل فيها الأهلى البت فى شكوى عبد الله السعيد، حيث سبق وأرسل الاستعجال الأول فى شهر أكتوبر الماضى.
وطلب الأهلى فى شكواه لدى "فيفا" الحصول على قيمة 2 مليون دولار، هى قيمة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى فى تعاقده مع أهلى جدة السعودى حال انتقال اللاعب لأى نادٍ فى مصر قبل أن يعود عبد الله السعيد إلى بيراميدز.
وكشف عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، عن تجديد عقوده مع نادى بيراميدز لمدة 3 سنوات المقبلة.
وأكد عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية، أنه لا يعلم مستقبله بعد ذلك، قائلاً "طول مانا قادر هفضل ألعب".
وأضاف السعيد أنه سيتجه لمجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، وأنه يفكر كثيرا فى هذه النقطة، قائلا: "لم أحدد موعد اعتزالى حتى الآن، وأنا شايف إنى قادر اتدرب ولسه بدرى على هذا القرار".
وقال عبد الله السعيد إنه يفضل استمرار رجب بكار مع بيراميدز عن انتقاله للأهلى أو الزمالك، مضيفاً "رجب بكار يؤدى أداء ثابتا مع بيراميدز وأتمنى استمراره مع الفريق وهو إضافة كبيرة للفريق".
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