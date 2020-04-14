الامارات | ناد في كرة القدم يعلن تسريح جميع لاعبيه وموظفيه بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن ناد في كرة القدم يعلن تسريح جميع لاعبيه وموظفيه بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب توقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والذي وصل إلى أغلب دول العالم، في أضرار مالية كبيرة على أندية الكرة، ووصل الأمر بنادي بيروفي هو ديبورتيفو كوبسول، أحد أندية الدرجة الثانية، إلى اتخاذ قرار بتسريح جميع لاعبيه وموظفيه. وأشار النادي في بيان صحافي:"نعلن بألم كبير، لكن بمسؤولية، ولأنه ليس لدينا بديل اقتصادي أو منفذ، انهاء مهمة لاعبينا والفنيين".

ومنذ أن فرضت الحكومة حظرا وطنيا في 16 مارس الماضي، توقف رعاة النادي عن تسديد الدفعات المالية، بحسب ما شرح رئيسه فريدي آميس، الذي قال في حديث إذاعي "من دون عائدات وفي ظل الشك حول عودة دوري الدرجة الثانية من عدمه، يستحيل الحفاظ على تشكيلة من اللاعبين".

واضاف أن "الشبان كانوا حزينين للغاية"، عندما تم إعلان القرار. وتحدث رئيس الوزراء فيكتور سيبايوس عن امكانية منع التجمعات العامة حتى نهاية السنة، من بينها المنافسات الرياضية، لاحتواء انتشار الفيروس الذي اودى بحياة 216 شخصا في البلاد من اصل نحو عشرة آلاف اصابة.