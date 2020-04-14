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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هالاند يصدم ريال مدريد ويلمح لوجهته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
كشفت تقارير صحافية ألمانية، أن مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، لم يخفِ اهتمامه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. كان هالاند على مقربة من الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الأخيرة، لكن انتهى به المطاف للانتقال إلى دورتموند، ورغم أنه سعيداً في "البوندسليغا"، لكنه لم يخفِ اهتمامه بـ"البريميرليغ". وارتبط هالاند بشكل وثيق بالوصول إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، ورغم ذلك يبدو أن المهاجم النرويجي الشاب لديه رغبة آخرى. ووفقاً لمعلومات صحيفة بيلد الألمانية، يرغب إيرلينغ في البقاء مع دورتموند في الوقت الحالي، حيث يمتد عقده في ملعب سيغنال إيدونا بارك حتى عام 2024. ولكن المهاجم النرويجي أبلغ حاشيته أنه يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على المدى المتوسط، والاندماج في المستقبل مع فريق إنجليزي كبير، وهكذا يمكن أن ينضم إلى البطولة التي لعب فيها والده بين 1994 و2003.
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