شكرا لقرائتكم الأهلي يستعجل فيفا للبت في شكواه ضد عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل النادي الاهلي خطابا رسميا الي اتحاد الكرة، يطلب فيه مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، لاستعجال البت في شكوي القلعة الحمراء ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق.

وقدم النادى الأهلي شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" في فبراير ٢٠١٩ ، ضد عبد الله السعيد، لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى، بالإضافة إلى شكوى نادى أهلي جدة السعودى.. وتعتبر هذه المرة هى الثانية التى يستعجل فيها الأهلى البت فى شكوى عبد الله السعيد حيث سبق وأرسل الإستعجال الأول فى شهر اكتوبر الماضى.

وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى أهلي جدة السعودى الصيف الماضى، لكنه فسخ تعاقده مع النادى السعودى وانضم إلى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تجديد عقوده مع نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات المقبلة.

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وأكد عبد الله السعيد في تصريحات تليفزيونية ، أنه لا يعلم مستقبله بعد ذلك، قائلاً "طول مانا قادر هفضل ألعب".

وأضاف السعيد، أنه سيتجه لمجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم وأنه يفكر كثيرا في هذه النقطة، قائلا: "لم أحدد موعد اعتزالى حتى الآن، وأنا شايف إني قادر اتدرب ولسه بدري على هذا القرار".

وقال عبدالله السعيد، "أنه يفضل استمرار رجب بكار مع بيراميدز عن انتقاله للأهلي أو الزمالك"، مضيفاً: "رجب بكار يؤدي أداء ثابتا مع بيراميدز وأتمنى استمراره مع الفريق وهو إضافة كبيرة للفريق".