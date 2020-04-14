شكرا لقرائتكم يوميات لاعب بالحجر المنزلى ..أحمد إسماعيل لاعب سلة الأهلى: اكتشفت مهارات الطبخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

"الخليج 365" يحرص على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل

نجم اليوم هو أحمد إسماعيل لاعب فريق كرة السلة بالنادى الاهلى ، و الذى كشف انه يحرص على البقاء فى المنزل وخوض التدريبات قدر الامكان ، مع مشاهدة أخد التطبيقات الخاصة بالأفلام و المسلسلات .

واضاف احمد اسماعيل انه يعلب بجانب التدريبات بلاى ستيشن لتسلية وقته فترة حظر التجوال ، و عدم الخروج من المنزل.

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وكشف لاعب الأهلى أنه اكتشف خلال فترة التوقف مهاراته فى المطبخ ، لانه كان محترف منذ 6 سنوات خارج مصر، حيث كان محترفا فى أمريكا ، قائلا : " بعمل اكلات كتير جدا مثلا الجريك موساكا ، و بعض الاكلات الهندية .

كان النادى الأهلى، تعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الزمالك السابق و المحترف بدورى الجامعات الأمريكية ، فتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد اللعبة لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب ، وهو ما أثبته اتحاد اللعبة ، وانضم اللاعب للقلعة الحمراء وشارك معهم فى المباريات

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.