شاهد .. حسام غالي يستعيد ذكريات تألقه على البساط الأخضر

جدة - عمرو شويل استعاد حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي بفريق الجونة، ذكريات تألقه على البساط الأخضر، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول خلال الفترة الحالية، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر حسام غالي، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، مستعرضاً مهاراته الكروية خلال تواجده في الدوري الانجليزي مع فريق توتنهمام وكذلك بعد عودته إلى الأهلي.

وعلق حسام غالي على الفيديو، "مهارات".

وكان حسام غالى قد شارك فى حملة تحفيز المواطنين على البقاء فى منازلهم لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث نشر الكابيتانو صورته عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا "كن آمناً.. ابق فى المنزل".

وفى وقت سابق، أبدى حسام غالى عدم رضاه عما يحدث من قبل إدارة القلعة الحمراء مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، والذى يعانى من إصابة عضلية مزمنة لم يشارك على إثرها مع الفريق الأحمر منذ أكثر من موسم ونصف ، حيث نشر غالى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بمؤمن زكريا وعلق عليها قائلا "مش عاجبنى اللى بيحصل مع مؤمن زكريا".

كما أعلن حسام غالى قائد النادى الأهلى سابقاً ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، قبوله لتحدى الخير، الذى انتشر مؤخراً بين نجوم الكرة والفن، بهدف إعانة الأسر التى ليس لها دخل ثابت فى الفترة الحالية، والتى ستكون أكثر العناصر المتأثرة مع انتشار فيروس كورونا وتوقف الكثير من الأنطة الطبيعية.

وقال غالى فى فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام: قبلت تحدى الخير من تريزيجيه وأحمد داوود وأن شاء الله أتكفل بـ50 أسرة لمدة شهر بالتعاون مع جمعية رسالة وبتحدى حازم إمام ومحمد فضل ومحمد فراج.

