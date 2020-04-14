شكرا لقرائتكم فرج عامر : حسام حسن نجم هجوم سموحة لن يدخل فى صفقات تبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه عبر صفحته الشخصية أن حسام حسن نجم هجوم سموحة غير قابل للمقايضة وأنه باقى فى سموحه وعلى من يرغب فى شرائه تقديره ماديا .

كما أكد عامر ان سموحه يفى بالوعود فى اشارة لقيام مجلس إدارة النادى بصرف مرتبات الموظفين والعاملين والمدربين بالنادى.

وجاء رد عامر على قيام بعض الأندية بمحاولة الزج باسم حسام حسن فى صفقات تبادلية ليغلق عامر الباب على تلك المحاولات من جانب تلك الأندية .

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فرج عامر

وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية: "الجميع يعلم أن مؤشرات عودة الدوري صعبة، ولكنني متفائل باستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى حتى لو في شهر يونيو"، مضيفاً أن هناك خسائر كبيرة على جميع الأندية وليس ناديه فقط ولكن الأولوية حالياً لصحة وسلامة المجتمع والالتزام بقرار الدولة.

وأضاف رئيس نادي سموحة أنه بعد انتهاء أزمة كورونا ستكون هناك إمكانية كبيرة لعودة الدوري، وعلى الجميع الموافقة على الحلول المطروحة من اتحاد الكرة لاستئناف النشاط.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.