شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل أعمار الأهلى بعد رحيل عاشور وإكرامى وفتحى.. تعرف على الأرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينخفض معدل أعمار النادى الأهلى بداية من الموسم المقبل بعد رحيل قادته الثلاثة حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى، بعد فشل جلسات تجديد عقدى فتحى وإكرامى، فيما رفضت لجة التخطيط بالأهلى تجديد عقد حسام عاشور وتمت مطالبته بالاعتزال.
وأصبح معدل أعمار لاعبى الأهلى أقل من 26 سنة خاصة أن اللاعبين الكبار فى الفريق والذين تتجاوز أعمارهم حاجز الـ30 عاماً أصبحوا قلائل ومنهم الحارس محمد الشناوى وسعد سمير ووليد سليمان وحسام عاشور، وبرحيل الثلاثى الكبير أصبحت أعمار لاعبى الأهلى أقل فستصبح قائمة الفريق على مستوى الأعمار فى الموسم الجديد بشكل مبدئى على النحو التالى :
محمد الشناوى 31 عاماً
على لطفى 30 عاماً
مصطفى شوبير 20 عاماً
أيمن أشرف 29 عاماً
رامى ربيعة 26 عاماً
سعد سمير 31 عاماً
محمود متولى 27 عاماً
ياسر إبراهيم 27 عاماً
على معلول 30 عاماً
محمود وحيد 25 عاماً
محمد هانى 24 عاماً
عمرو السولية 30 عاماً
اليو ديانج 22 عاماً
العربى بدر 19 عاماً
حمدى فتحى 26 عاماً
محمد محمود 21 عاماً
كريم نيدفيد 22 عاماً
محمد مجدى قفة 24 عاماً
صالح جمعة 26 عاماً
رمضان صبحى 23 عاماً (تنتهى إعارته للفريق بنهاية الموسم)
محمود عبد المنعم كهربا 26 عاماً
جونيور أجايى 24 عاماً
حسين الشحات 27 عاماً
أحمد الشيخ 27 عاماً
وليد سليمان 35 عاماً
جيرالدو 28 عاماً
مروان محسن 31 عاماً
اليو بادجى 22 عاماً
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