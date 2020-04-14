شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. أحمد إسماعيل لاعب سلة الأهلى: بعمل أكل هندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو أحمد أسماعيل لاعب فريق كرة السلة بالنادى الاهلى، الذى كشف أنه يحرص على البقاء فى المنزل وخوض التدريبات قدر الإمكان، مع مشاهدة أحد التطبيقات الخاصة بالأفلام والمسلسلات.

وأضاف أحمد إسماعيل أنه يعلب بجانب الترديبات بلاى ستيشن لتسلية وقته فترة حظر التجوال، وعدم الخروج من المنازل.

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وكشف لاعب الأهلى أنه اكتشف خلال فترة التوقف مهاراته فى المطبخ، لأنه كان محترف منذ 6 سنوات خارج مصر، حيث كان محترفا فى أمريكا، قائلا: بعمل أكلات كتير جدا مثلا الجريك موساكا، وبعض الأكلات الهندية.

كان النادى الأهلى قد تعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الزمالك السابق المحترف بدورى الجامعات الأمريكية، فتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد اللعبة لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب، وهو ما أثبته اتحاد اللعبة، وانضم اللاعب للقلعة الحمراء وشارك معهم فى المباريات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.