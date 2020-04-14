شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى: الزمالك كعبه عالى على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ذئاب الجبل بدأ مسيرته الكروية، ليلفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء فى ميت عقبة، الذين لم يترددوا فى التعاقد مع علاء عبد الغنى نجم خط وسط المقاولون العرب، ومع الزمالك سطر عبد الغنى مجداً شخصياً، ورغم اعتزاله واتجاهه إلى مجال التدريب، استطاع علاء عبد الغنى فى فترة وجيزة أن يثبت أنه يسير بخطى ثابتة على طريق المدربين الكبار بعد النجاحات التى حققها سواء فى نادى الزمالك أو مع الجهاز الفنى الحالى للمقاولون العرب.

"سوبر كورة" تحدث مع مدرب ذئاب الجبل فى العديد من الأمور المهمة خلال الحوار التالى..

Advertisements

قال علاء عبد الغنى إن وضع توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا غير مفهوم ونواجهه لأول مرة، لا نعرف هل ستعود المسابقة أم سيتم إلغاؤها أو سيكون للصيف تأثير إيجابى ضد هذا الفيروس، لا نعلم ما سيحدث فقط توقفنا كما صدر القرار بالتوقف، للحفاظ على حياة اللاعبين وسلامتهم، مضيفا: "ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو، وأعتقد أن هذا قرار صائب إذا ما تحسنت الأوضاع، فى ظل الإدارة الحكيمة من الدولة للأزمة الحالية، وقبل العودة بأسبوعين سنبدأ فى الإعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب".

وأكد عبد الغنى أنه ضد قرار إلغاء الدورى فى الوقت الحالى، ليس لأن فريقى يحتل المركز الثانى فى الجدول، قائلا: استمرار الموسم مرتبط بأرزاق قطاع كبير جداً، وحجم مصاريف واستثمارات من الأندية كبيرة لا يمكن تجاهل كل هذا، ونادى مثل الأهلى تصدر بهذا الفارق جدول البطولة كيف يمكن اعتباره كأنه لم يلعب كل تلك المباريات، والمقاولون أيضاً بذل جهودا كبيرة جداً منذ بداية الموسم وخضنا معسكرات خارجية، ما زال أمامنا متسع من الوقت لخوض المسابقة خاصة بعد إلغاء دورة الألعاب الأوليمبية، وأتمنى من اتحاد الكرة أن يضع تصورا للعب المسابقة خاصة أننا أفضل من الكثير من الدول ونتجه نحو الأفضل.

لقراءة الحوار كاملا عبر سوبر كورة .. اضغط هنا