شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد منصور.. عاشق الشمس والبحر والهوى والجليد على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحمد أيمن منصور نجم بيراميدز عاشق للتصوير فى الطبيعة على البحر والهوى والشمس والجليد عبر إنستجرام.

ونجد أن أحمد أيمن منصور دائما ما ينشر صوره عبر السوشيال ميديا فى الطبيعة الخلابة على الشواطئ أو بين أشجار بيروت فى لبنان.

أحمد أيمن منصور نجم أتم عامه الـ 26 أمس وسط احتفاات من نجوم الكرة بعيد ميلاده عبر السوشيال ميديا. وينتمى أحمد أيمن منصور إلى أسرة كروية بامتياز، فوالده أيمن منصور هو نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر فى التسعينيات، وتوأمه محمد أيمن منصور لعب مهاجماً لفريق السكة الحديد، وشقيقه الأصغر عمر يلعب كمهاجم فى فريق اتحاد الشرطة.

بدأت حكاية مع ناشئى الزمالك فى عمر 17 سنة، ولعب لفرق الشباب مع محمد رفاعى وقدم مستوى مرضيًا، ورغم وجود محمد عبد الشافى فى هذا المركز فى هذا التوقيت فقد قام حلمى طولان بتصعيده للفريق الأول، فيما ظل إخوته فى أنديتهم.

انتقل أحمد أيمن منصور للداخلية بعد موسم غير موفق مع نادى طلائع الجيش، إلا أنه لم يكن موفقاً أيضاً، حتى اكتشف أن القدر قد أعد له مفاجأة سارة عندما تلقى دعوة من حسام حسن مدرب المصرى آنذاك، وجلس مع رئيس نادى المصرى ووقع لثلاث سنوات بالمقابل المادى الذى حدده حسام حسن، ويأتى هذا التعاقد مع اللاعب بعد بيع محمد عادل جمعة لنادى الزمالك، وعدم اكتمال شفاء الظهير الأيسر وقتها محمود شاكر عبد الفتاح.

ومن المصرى انضم أحمد أيمن منصور إل بيراميدز، ليبدأ فصلاَ جديداً فى مسيرته الكروية، ليتمكن اللاعب من فرض نفسه على الاحتيارات الفنية لمنتخب الفراعنة.

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تصدر أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، ترشيحات الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع، بعدما أجرى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الأبيض مكالمة خاصة مع أيمن منصور لاعب الفريق السابق ووالد نجم بيراميدز من أجل تقريب وجهات النظر فى صفقة ضم اللاعب. ويرصد ”الخليج 365” لقطات لأحمد أيمن منصور فى الصور التالية:



















