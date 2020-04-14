آخر تطورات ملف تجديد راموس مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

سلطت صحيفة آس الضوء على ملف تجديد عقد مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، الذي ينتهي في صيف 2021. ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن النجم الأندلسي يشترط الحصول على عقد مدته عامين للتجديد، في حين لا يخطط "الميرينغي" سوى لعرض سنة واحدة فقط، وذلك تماشياً مع سياسة النادي مع اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين. وتم تجميد تجديد راموس في 20 فبراير (شباط)، حيث لم يتصل ريال مدريد منذ ذلك الحين بقائده أو وكيله رينيه لبحث هذا الملف. وقبل أزمة فيروس كورونا، لم يكن النادي يعتبر مسألة تجديد عقد راموس أولوية، لكنهم سيعيدون فتح هذا الملف في بداية الموسم المقبل، وسيتمسك ريال مدريد بعرض التجديد لسنة واحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تضرب كرة القدم يمكن أن تلعب ضد راموس، الذي يُعد ثالث أكثر اللاعبين تقاضياً للرواتب في ريال مدريد، لكن يتوقع أن يعرض النادي أجراً أقل مما يحصل عليه حالياً في مفاوضات التجديد. وعلى الرغم من تجميد تجديد راموس، إلا أنه تحدث إلى النادي للاتفاق على تخفيض الرواتب خلال أزمة فيروس كورونا، على وجه التحديد مع المدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، وتم إجراء أول مكالمة لمناقشة القضية يوم 5 أبريل (نيسان)، وهو أمر يقدره ريال مدريد، ويترك العلاقة مع راموس في نقطة جيدة للتجديد.

