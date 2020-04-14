شكرا لقرائتكم حسام حسن: أنا أهلاوى وصالح سليم لو موجود لرفض رحيلنا من القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام حسن، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، أنا أهلاوى في الأساس .

وأضاف حسام، في حواره لبرنامج ، ملعب On time sport ، مع الإعلاميين سيف زاهر، وأحمد شوبير قائلا : اتربيت في النادى الأهلى ، والأساس أنى أهلاوى وأحافظ على علاقتى مع جمهور الزمالك ، وأحمد رمزى أول من تحدث معنا للانضمام للزمالك ، ولكن فضلنا السفر إلى أوروبا ورفضنا اللعب في الزمالك في البداية وسافرنا للاحتراف في تركيا وجريدة الأهلى شنت هجوم علينا والمعروف أن إعلام الأهلى قوي للغاية وكان المدير الفني مع تسوبيل لا يحبني.

وتابع حسن قائلا :"الكابتن صالح سليم لو كان موجودا كان رفض رحيلنا ، وعندما علمنا بالهجوم علينا قررنا العودة من أوروبا بسبب الهجوم علينا من جريدة الاهلى ، وعودنا تزامنا مع مفاوضات أحمد رمزى ، ورفضنا السفر ووالوكيل التركي ركع فى الأرض لاقناعنا بعدم العودة ثم ذهبنا الى الدكتور كمال درويش فى اليوم التالي ، فطالبنا بالتتويج ببطولة الدوري العام وفوجئ حينها ولم نساومه على المقابل المادى وحصلنا على 225 الف جنيه فى الموسم الواحد لمدة موسمين وهو أغلى عقد فى تاريخي ، مضيفا كمال درويش قالى لى حرفيا "ممكن تكسبوا بطولة".