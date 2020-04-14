شكرا لقرائتكم ميدو جابر يواصل خوض التدريبات المنزلية استعداداً لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، استعداداته الخاصة لعودة النشاط الرياضي بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخاض ميدو جابر عدة تجريبات صباحية داخل منزله، أجراها اللاعب بهدف الحفاظ على لياقته الدنية ليكون جاهزاً لاستئناف الدوري العام في أي وقت.

من ناحية أخرى أكد ميدو جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن إيهاب جلال أفضل مدير فني تعامل معه طيلة حياته فى كرة القدم.

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أضاف ميدو جابر خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" أن إيهاب جلال على كافة المستويات هو الأفضل خاصة أنه يضع شروطا كبيرة لمن يلعب معه أبرزها الخطط والتفاصيل التي يقوم بها.

وكشف لاعب المقاصة ، عن أن حسام البدري أشركنى بعدما طلبت منه حاجتى للعب ورفض رحيلي من صفوف الفريق، مؤكدا أنه أشاد بمستواه في التدريبات ما جعلني احترمه.

وتابع ميدو جابر، أن البدرى منحنى الفرصة بالرغم من تواجد نجوم كبار وقتها مثل مؤمن زكريا ووليد سليمان يقدمون مستويات جيدة.