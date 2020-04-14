شكرا لقرائتكم حسام حسن: تعاملت أنا وإبراهيم عاطفيا في العودة من سويسرا إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى حسام حسن، أسطورة التدريب ولاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل عودته إلى الأهلى وقطع مشوار الاحتراف في سويسسرا.

وأضاف حسام حسن، في حواره لبرنامج ملعب On time sport ، مع الإعلاميين سيف زاهر، وأحمد شوبير ، الكابتن صالح سليم سبب عودتى وإبراهيم من سويسرا وقطع مشوار الاحتراف وكفاية حب الجماهير والتتويج بعدة بطولات وعدنا إلى مكان كبير وكان الأهلى يعاني بعد رحيلنا، وفور ارسال الراحل الينا لم نتأخر في العودة إلى الأهلي، ووالدتى باركت عودتى للأهلي، وعودت من سويسرا على منزل الكابتن صالح سليم وهشام سليم كان متواجد أثناء زيارتنا .

وتابع حسن قائلا: "تعاملت انا وإبراهيم عاطفيا في العودة على الأهلى، وأرى أنه من حق اى نادى او مدرب في التمسك بلاعب معين كما من حق أبناء الأهلي تكريمهم في نهاية المشوار".

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وواصل أسطورة منتخب مصر حديثه قائلا : "أبلغت ثابت البطل بعد نهاية عقدنا بعرض تركى فرد عليا قائلا : "شوف مصلحتك"، ولم يفتح أحد من الأهلي أي مفاوضات بشأن تجديدي بعد انتهاء العقد، وكنت أتمنى من إدارة الأهلي مجرد ابلاغنا بقرار الاستغناء عنا ، وكنت باخد 1 % من مرتبى في أوروبا من الأهلى ولم يكن هناك ترضيات ولم أحصل على شيء من رجال الأعمال وكرامتى أنا وإبراهيم تمنعنا من طلب الزيادة وكان سنى وقتها 33 سنة ".