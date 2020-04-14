شكرا لقرائتكم حسام حسن: محمد عبد الوهاب طلب عودتي للأهلي بعد الموسم الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام حسن، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن جمهور الأهلي اتظلم فى عدم معرفة حقيقة رحيلنا .

وأضاف حسام حسن ، في حواره لبرنامج ، ملعب On time sport ، مع الإعلاميين سيف زاهر، وأحمد شوبير ، "احترام الزمالك والإخلاص له كان واجبا على لأن جمهور الأبيض عظيم، وجمهور الزمالك منحنا شعور أننا من أبناء القلعة البيضاء ولسنا غرباء".

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واستكمل حسن قائلا : طلب محمد عبد الوهاب عضو الأهلى السابق في مفاجأة كبيرة عودتنا إلى الأحمر بعد أول موسم والفوز مع الزمالك بالدوري العام إلا أنه تشاور مع إدارة الأهلى ورفض الطلب في النهاية.

وواصل حديثه قائلا : "ثابت البطل راهن على فشلي بعد الرحيل أنا وإبراهيم واحترمه كثيرا وكان قدوة بالنسبة لنا".