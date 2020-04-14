شكرا لقرائتكم تضاؤل فرص عودة وليد أزارو إلى الأهلي .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت فرص المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي المُعار لنادي الإتفاق السعودي في العودة للقلعة الحمراء عقب إنتهاء إعارته للدوري السعودي بسبب عدم حماس المدير الفني للأهلي في إستعادة اللاعب مرة أخرى إلا في أضيق الحدود كما زاد القرار الذى ينوي إتحاد الكرة تطبيقه في الموسم المقبل بتقليص عدد اللاعبين الأجانب من صعوبة أزارو للأهلي مرة أخرى.

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في القلعة الحمراء أن عودة المهاجم المغربي ستكون صعبة للغاية في ظل قناعة فايلر بأن طريقة وليد أزارو لا تُناسب الفريق ولا تناسب الطريقة التى يعتمد عليها المدرب السويسري ، وأوضح المصدر أن رحيل أزارو جاء برغبة تامة لدى فايلر.

وأوضح المصدر أن العلاقة بين المدير الفني واللاعب لا تبدو جيدة بعدما إعترض أزارو على عدم مشاركته في مباراة طنطا خلال يناير الماضي لاسيما وأن اللاعب إعترض بشكل مُبالغ فيه تسبب في إصابة يده بقطع جرحي بسيط نتيجة "خبط يده" بأحد الأبواب ، وشدد المصدر على أن رؤية فايلر بعدم عودة آزارو سيتم مناقشتها في لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح .

Advertisements

وكان وليد أزارو قد غازل جماهير القلعة الحمراء، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مرتديا قميص الفريق الأحمر، وتلقى أزارو 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.

جدير بالذكر أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح مازالت حائرة فى مصير وليد أزارو حيث تنتهى إعارة أزارو للنادى السعودى بنهاية الموسم الجارى، وترغب اللجنة فى حسم مصير المهاجم المغربى خلال فترة توقف الدورى الحالية على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، ولم يُعلن الأهلى حتى الآن مصير اللاعب بشأن رسمى فقد يعود للفريق بنهاية الموسم وقد تتجدد الإعارة.

وظهر المهاجم المغربى بشكل جيد مع الاتفاق قبل تجميد الدورى السعودى.