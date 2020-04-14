شكرا لقرائتكم حسام حسن : تاريخى أفضل صالح سليم فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام حسن، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، لعبت المباراة الأولى مع الزمالك ضد الأهلى مصابا وسجلت هدفين.

وأضاف حسام، في حواره لبرنامج ، ملعب On time sport ، مع الإعلاميين سيف زاهر، وأحمد شوبير ، شعرت بالإحراج كثيرا بتسجيل هدفين في مرمى الاهلى ، وكنت أراعى شعور جماهير الأهلى، إلا أنهم قاموا بسبي في أول خسارة ورفعت الحذاء في مباراة الستة.

وتابع حسن، " شتائم جماهير الأهلى لنا استفزتنا كثيرا ، والتاريخ ينصفنا بالأرقام على صالح سليم، وتاريخنا بالبطولات أكبر من بطولات صالح سليم" .

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وتساءل حسام حسن عن سر هجوم وشتائم النادى الأهلى له وشيقيه باستمرار وليس من العيب أن تقول أننا أفضل من صالح سليم فى تاريخ البطولات فهو ليس خطأ .

وأصر على إعادة الجملة لأكثر من مرة بتفسيرات مختلفة منه أنه قصد الكابتن صالح سليم لأنه رمز كبير وليس انتقاص منه ، والإعلام ضخم رد فعلي على هجوم جماهير الأهلى علينا .

وأكد أنه وشقيه إبراهيم الأكثر حبا فى تاريخ النادى الأهلى للكابتن صالح سليم، مضيفا: "لو عاد بى الزمن أتمنى أن يحبني جمهور الأهلى والزمالك وهو رصيد كبير".