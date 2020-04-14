شكرا لقرائتكم حسام حسن: ربنا عوضنا بالزمالك وعقدى مع الأهلى لم يتجاوز 40 ألف في 7 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حسام حسن،لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، بتجربته مع نادى الزمالك قائلا: " ربنا عوضنا بنادى الزمالك وجماهيره العظيمة".

وأضاف حسام، في حواره لبرنامج ، ملعب On time sport ، مع الإعلاميين سيف زاهر، وأحمد شوبير ، عن قرار رحيله وشقيقي عن الاهلى قائلا إن كان مشترك بين حسن حمدى والجهاز الفني وقتها بعد انتهاء الموسم وصلنا عرض في تركيا وكنت سأحصل على 500 او 600 ألف دولار ، وعقدي مع الاهلى لمدة 7 مواسم من 91 حتى 89 لم يتجاوز 40 ألف جنيه سوي في النهاية وصل 50 الف جنيه ولم اتخطى 300 الف جنيه وحصلت على 70 ألف دولار في عقدي من سويسرا .

وتابع حديثه الاهلى حصل على 750 ألف دولار من انتقالى لسويسرا عقدي مع الزمالك كان 225 الف جنيه.

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واستكمل أسطورة منتخب مصر، الكابتن صالح سليم سبب عودتى وإبراهيم من سويسرا وقطع مشوار الاحتراف وكفاية حب الجماهير والتتويج بعدة بطولات وعدنا الى مكان كبير وكان الاهلى يعاني بعد رحيلنا، وفور ارسال الراحل الينا لم نتأخر في العودة إلى الأهلي، ووالدتى باركت عودتى للأهلي، وعودت من سويسرا على منزل الكابتن صالح سليم وهشام سليم كان متواجد اثناء زياراتنا .

وتابع حسن قائلا تعاملت انا وإبراهيم عاطفيا في العودة على الأهلى، وأرى أنه من حق اى نادى او مدرب في التمسك بلاعب معين كما من حق أبناء الأهلي تكريمهم في نهاية المشوار.

وواصل اسطورة التدريب في مصر حديثه قائلا : "أبلغت ثابت البطل بعد نهاية عقدنا بعرض تركى فرد عليا قائلا :شوف مصلحتك"، ولم يفتح أحد من الأهلي أي مفاوضات بشأن تجديدي بعد انتهاء العقد، وكنت أتمنى من إدارة الأهلي مجرد ابلاغنا بقرار الاستغناء عنا ، وكنت باخد 1 % من مرتبى في أوروبا من الاهلى ولم يكن هناك ترضيات ولم أحصل على شيء من رجال الاعمال وكرامتى أنا وإبراهيم تمنعنا من طلب الزيادة وكان سنى وقتها 33 سنة ".