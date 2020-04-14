شكرا لقرائتكم حسام حسن: ذهابي لمؤتمر الزمالك الرسمي الأصعب في مسيرتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام حسن، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأصعب في انصمامه للقلعة البيضاء المؤتمر الصحفى، قائلا :" ذهابي لمؤتمر الزمالك الرسمي الأصعب في مسيرتى وترددت حتى اللحظات الأخيرة ".

وأضاف حسام، في حواره لبرنامج ، ملعب On time sport ، مع الإعلاميين سيف زاهر، وأحمد شوبير ، الأصعب أثناء المؤتمر الصحفي لتقديمنا في الزمالك توجهنا من مصر الجديدة بسيارة أحمد رمزى ونتساءل حتى باب الزمالك لماذا فعل بنا الأهلي هكذا وقررنا العودة أمام بوابة الزمالك .

واستكمل حسن، أن جماهير الزمالك حملتنا على الأعناق ولكن السعادة والحب رأيتها منذ اللحظة الأولى وعندما كنت ارتدى تيشيرت الزمالك رأيت الحب والتقدير وعلاقتى مع جمهور الزمالك ولم أكن مستوعبا لحظة ارتداء قميص الأبيض، وجمهور الأهلى اتظلم عشان معرفش الحقيقة.

وتابع حسن، "حصلنا على 3 دوري عام في ظل تواجدنا لأربع مواسم في الزمالك والبطولة الرابعة فاز بها الإسماعيلي وأحمد رمزى الوسيط الوحيد في انتقالنا للزمالك".

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وواصل حسام حسن، "كنت أتمنى من إدارة الأهلى تقديرنا ولو بكلمة شكرا فى نهاية المشوار".

واستكمل حسام حسن قائلا: "العلاقة مع تسوبيل وصلت لطريق مسدود حيث أنه قام باستبعادنا من خوض مباراة الزمالك الأخيرة بشكل غير لائق ولم نعترض على قراره".